Gelmiş geçmiş en iyi futbolcular arasında gösterilen 58 yaşındaki Arjantinli Diego Maradona, Küba'da yaşadığı dönemde kendisinden olduğu öne sürülen üç çocuğun babalığını resmen üstlendi.

Efsane futbolcunun avukatı Matias Morla yaptığı açıklamada Maradona'nın Küba'nın başkenti Havana'ya giderek babalık testi yaptırdığını ve çocukları yasal olarak kabul ettiğini dile getirdi. İki kadından olan üç çocuğu da sahiplenmesinin ardından Maradona'nın sekiz çocuğu olmuş oldu.

2000 ile 2005 yılları arasında uyuşturucu bağımlılığını atlatmak için Küba'da tedavi görmüş ve dönemin Küba Devlet Başkanı Fidel Castro ile yakın ilişki kurmuştu.