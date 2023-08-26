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        Haberler Dünyadan Diego Bivero-Volpe ile Charlotte Carroll'un kızları yaşam mücadelesini kaybetti - Magazin haberleri

        Ünlü çiftin iki yaşındaki kızı Aurelia'dan acı haber

        Diego Bivero-Volpe-Charlotte Carroll çiftinin iki yaşındaki kızları Aurelia, kansere yenildi. İkili, üzüntüsünü, "Küçük kızımız, etrafı sevdikleriyle çevrili bir şekilde ve sevgi dolu kucaklamalarımızın arasında ve huzur içinde gitti" sözleriyle dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 14:07 Güncelleme: 26.08.2023 - 14:07
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        Diego Bivero-Volpe-Charlotte Carroll çiftinin iki yaşındaki kızları Aurelia'dan acı haber geldi. Eylül ayında beyaz kan hücrelerini etkileyen bir kanser olan akut lenfoblastik lösemi teşhisi konulan Aurelia, yaşam mücadelesini kaybetti.

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        Yurt dışında kendisi için yardım kampanyası başlatılan minik Aurelia, henüz tedavisi gerçekleşemeden hayata veda etti.

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        "ONUN İÇİN EN ZOR ZAMANDI"

        Volpe ile Carroll, eçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlanan kızları hakkında, "Hayal edebileceğiniz gibi bu onun için mümkün olabilecek en zor zamandı" ifadelerini kullandı.

        Diego Bivero-Volpe-Charlotte Carroll çifti, Aurelia'nın tedavi masrafları için toplanan 200 bin sterlinin kullanılmayan kısmını bir çocuk hastanesine bağışlayacaklarını da duyurdu.

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        "KUCAKLARIMIZIN ARASINDA GİTTİ"

        Acılı baba Volpe, "Bizim küçük kızımız, etrafı sevdikleriyle çevrili bir şekilde annesinin ve benim sevgi dolu kucaklamalarımızın arasında ve huzur içinde gitti" ifadeleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

        Volpe, kızının vefatı hakkında da, "Aurelia, kendi tarzıyla bizi ağlatarak değil, kocaman güzel bir gülümsemeyle bırakarak, korkusuzca bir sonraki macerasına atladı" dedi.

        Fotoğraflar: Splash News, Instagram

        #Diego Bivero-Volpe
        #Charlotte Carroll
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