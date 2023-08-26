Diego Bivero-Volpe-Charlotte Carroll çiftinin iki yaşındaki kızları Aurelia'dan acı haber geldi. Eylül ayında beyaz kan hücrelerini etkileyen bir kanser olan akut lenfoblastik lösemi teşhisi konulan Aurelia, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yurt dışında kendisi için yardım kampanyası başlatılan minik Aurelia, henüz tedavisi gerçekleşemeden hayata veda etti.

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"ONUN İÇİN EN ZOR ZAMANDI"

Volpe ile Carroll, eçtiğimiz günlerde son yolculuğuna uğurlanan kızları hakkında, "Hayal edebileceğiniz gibi bu onun için mümkün olabilecek en zor zamandı" ifadelerini kullandı.

Diego Bivero-Volpe-Charlotte Carroll çifti, Aurelia'nın tedavi masrafları için toplanan 200 bin sterlinin kullanılmayan kısmını bir çocuk hastanesine bağışlayacaklarını da duyurdu.