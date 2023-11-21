Diğer ülkelerde seçim süreci nasıl ilerliyor? Dünyadaki seçim süreçleri hakkında şaşırtıcı gerçekler
Seçim demokrasinin en önemli unsurlarından biri olarak görülüyor. Dünya ülkelerinde seçim süreçleri farklı şekillerde devam edebiliyor. Bazı ülkelerde oy kullanma süreci aylar sürerken bazı ülkelerde çevrim içi oy kullanılabiliyor
HİNDİSTAN'DAKİ SEÇİMLER AYLAR BOYUNCA SÜREBİLİYOR
Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da seçimler günlerce sürebiliyor. Yaklaşık 100 milyon kişi sandık başına gidiyor ve bu nedenle seçim süreci uzun sürebiliyor. Oy kullanma işleminin yanı sıra oy sayımı da haftalarca sürüyor. Örneğin 2019 yılındaki en son seçim 7 aşaöada gerçekleştirildi ve 5 hafta boyunca devam etti.
AVUSTRALYA'DA OY KULLANMAK ZORUNLUDUR
Avustralya yasalarına göre 18 yaşını dolduran her Avustralyalı oy kullanabilmek için kayıt yaptırmak ve oy vermek zorundadır. Seçim gününde sandığa gitmeyen seçmenler ise 20 Avustralya doları tutarında para cezası ödüyor. Para cezasını ödemeyen vatandaşlar ise daha ağır cezalara çarptırılıyor.
BREZLİYA'DA OY KULLANMA SÜRECİ 16 YAŞINDAN İTİBAREN BAŞLAR
Dünyanın pek çok ülkesinde 18 yaşının altındaki kişiler oy kullanamıyor. Ancak Brezilya'da 16 yaşını dolduran herkes oy kullanma hakkında sahip.
ESTONYA'DA ÇEVRİM İÇİ OY KULLANILABİLİYOR
Seçmen kağıtları, sandıkları ve oy pusulaları seçimler söz konusu olduğunda akla ilk gelen materyallerden. Ancak tüm bu unsurların kullanılmadığı ülkeler arasında yer alan Estonya'da vatandaşlar 2005 yılından itibaren çevrim içi oy kullanabiliyor. Dileyen vatandaş geleneksel şekilde oy kullanırken isteyen vatandaş çevrim içi oy kullanma hakkında sahip.
ŞİLİ'DE ERKEKLER VE KADINLAR 2012 YILINA KADAR AYRI AYRI OY KULLANIYORDU
Şili'de kadınlara oy kullanma hakkı 1930 yılında tanındı. Fakat kadınlar ile erkekler farklı seçmen listelerine kaydediliyor ve farklı yerlerde oy kullanıyordu. Bu gelenek 2012 yılında sona erdi.
KUZEY KORE'DE DE SEÇİM YAPILIYOR
Pek çok insan aksini düşünsede Kuzey Kore'de de seçimler düzenleniyor. Ancak bu seçimler demokratik olmaktan oldukça uzak. Parlamentoda yer alan temsilcilerin hepsi iktidardaki tek parti Kim Jong-un tarafından belirleniyor. Koreli seçmenlere ise yalnızca önceden belirlenen adayların isimlerinin yazılı olduğu kağıtları sandığa atmak kalıyor.
GAMBİYA'DA SEÇİM SANDIKLARI YERİNE RENKLİ VARİLLER KULLANILIR
Gambiya'da okuma yazma oranı çok düşük olduğu için seçime katılan adayların fotoğraflarının yer aldığı farklı renklerdeki variller kullanılıyor. Böylece Gambiyalı seçmenler oy verecekleri adayları karıştırmadan demokratik görevlerini yerine getirebiliyor.
AMERİKALI ASTRONOTLAR UZAYDAYKEN DE OY KULLANABİLİYOR
1977 yılında düzenlenen yasaya göre Amerikalı astronatlar uzaydayken bile oy kullanabiliyor. Şayet Amerikalı astronot seçim günü uzayda ise gerçek oy pusulalarının dijital versiyonunu doldurtuktan sonra Dünya'ya gönderiyor, görevliler dijital pusulayı basılı hale getirdikten sonra diğer oy pusulalarının arasında gönderiyor.
Kaynak: Mental Floss