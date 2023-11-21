Haberler Dünya Diğer ülkelerde seçim süreci nasıl ilerliyor? Dünyadaki seçim süreçleri hakkında şaşırtıcı gerçekler

Diğer ülkelerde seçim süreci nasıl ilerliyor? Dünyadaki seçim süreçleri hakkında şaşırtıcı gerçekler Seçim demokrasinin en önemli unsurlarından biri olarak görülüyor. Dünya ülkelerinde seçim süreçleri farklı şekillerde devam edebiliyor. Bazı ülkelerde oy kullanma süreci aylar sürerken bazı ülkelerde çevrim içi oy kullanılabiliyor Habertürk Giriş: 21.11.2023 - 10:24 Güncelleme: 21.11.2023 - 10:24 facebook

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HİNDİSTAN'DAKİ SEÇİMLER AYLAR BOYUNCA SÜREBİLİYOR Dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan'da seçimler günlerce sürebiliyor. Yaklaşık 100 milyon kişi sandık başına gidiyor ve bu nedenle seçim süreci uzun sürebiliyor. Oy kullanma işleminin yanı sıra oy sayımı da haftalarca sürüyor. Örneğin 2019 yılındaki en son seçim 7 aşaöada gerçekleştirildi ve 5 hafta boyunca devam etti.

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AVUSTRALYA'DA OY KULLANMAK ZORUNLUDUR Avustralya yasalarına göre 18 yaşını dolduran her Avustralyalı oy kullanabilmek için kayıt yaptırmak ve oy vermek zorundadır. Seçim gününde sandığa gitmeyen seçmenler ise 20 Avustralya doları tutarında para cezası ödüyor. Para cezasını ödemeyen vatandaşlar ise daha ağır cezalara çarptırılıyor.