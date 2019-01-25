Digiturk’ün spor içeriklerinin yönetimine Al-Hudaifi atandı

Dijital yayıncılık platformu Digiturk, spor yayıncılığı alanındaki küresel hedefleri doğrultusunda üst yönetim kadrosunu güçlendirme yolunda önemli bir adım attı. Saad Saleh Al-Hudaifi, 1 Şubat itibariyle, Digiturk Spor İçeriklerinden Sorumlu Grup Başkanlığı görevine atandı.



Al-Hudaifi, yeni görevinde beIN MEDIA GROUP’un uluslararası yayıncılık deneyimini Türkiye’ye taşırken, beIN SPORTS kanalları başta olmak üzere, pek çok kritik operasyonunun tek merkezden uyum içinde yönetilmesini sağlayacak.



Digiturk olarak 20 yıldan bu yana Türk futbolunun en büyük destekçisi konumunda olduklarını, önümüzdeki dönemde de bu katkıyı artırarak sürdürmek istediklerini belirten Digiturk CEO’su Yousef Al-Obaidly şöyle konuştu:



“Türk futbolunun marka değerini uluslararası düzeyde hak ettiği seviyelere çıkarmak için çalışmalarımıza aynı kararlılık ile devam edeceğiz. Sayın Al-Hudaifi’nin ataması, bu amaca hizmet etme doğrultusunda beIN MEDIA GROUP’un ortaya koyduğu geniş vizyonun ve elbette Türkiye’ye verdiğimiz önemin göstergesidir. Yönetim kadromuzu ve beIN SPORTS TÜRKİYE markamızı güçlendirecek bu yeni atama sayesinde küresel düzeydeki yayıncılık ağımızla yaratacağımız sinerji de düşünüldüğünde, birlikte çok daha fazlasını başarabileceğimizden eminim. Sayın Al-Hudaifi’ye yeni görevinde başarılar diliyorum”.