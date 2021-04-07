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Dijital heykeller geleneksel sanatla buluştu

Heykeltıraş Hande Şekerciler ile dijital sanatçı Arda Yalkın imzasını taşıyan geleneksel ve dijital heykeller CerModern'de buluştu.

Dijital heykeller geleneksel sanatla buluştu
AA

Karşılıklı iki galeride sanatseverlerin beğenisine sunulan sergilerden "ecstasy"de Hande Şekerciler'in Helenistik ve Rönesans dönemi etkileri taşıyan heykelleri, "ha:ar"da ise Şekerciler'in Arda Yalkın ile ürettiği "Lucid ve İmkansız Heykeller" serilerinden eserler yer alıyor.

Kuzey ve Güney Hangar'da yer alan sergiler, sanatseverleri iki farklı formla farklı dünyalarda, farklı ruh hallerinde yolculuğa çıkarıyor.

- Ödüllü sanatçı Şekerciler

New York'ta Residency Unlimited ödülüne layık görülen heykeltıraş Hande Şekerciler, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heykellerinde insanın çelişkilerine yer verdiğini söyledi.

Albert Camus'nun "İnsan ne ise o olmaya yanaşmayan tek canlıdır" sözünü hatırlatan Şekerciler, yetersizlik hatta daha çok değersizlik duygularıyla boğuşan insanların kendilerine ve başkalarına çok gördüğü iç huzuru ve mutluluğu paralel evrende tersine çeviren dingin formlar oluşturduğunu belirtti.

Şekerciler, ecstasy'de toplumsal etiketleri reddetmek üzere kıyafetlerden, aksesuarlardan ve hatta saçtan arındırılmış karakterler yarattığını dile getirdi.

ha:ar'da ise sanatsal ikili oldukları Arda Yalkın ile dijital teknolojiyi, geleneksel sanat üretimine dahil etmenin yollarını aradıklarını anlatan Şekerciler, fiziki olarak kurgulamanın mümkün görünmediği heykellerden bir dünya kurduklarını ifade etti.

Sanatçı Hande Şekerciler, fiziksel ortamda üretilen heykellerde olduğu gibi entelektüel, anatomik, estetik çabalarla sıra dışı eserler oluşturmaya, insanların büyük bir hızla içine çekildiği dijital dünyada, heykel gibi en formatif eserlerin nasıl var olduğunu göstermeye çalıştıklarını kaydetti.

"ecstasy" 20 Nisan, "ha:ar" ise 18 Mayıs'a kadar CerModern'de ziyaret edilebilecek.

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