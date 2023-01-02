'Dijital Kimlik' dönemi başlayacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oktay başkanlığında gerçekleştirilen "Dijital Türkiye 2023 1'inci Toplantısı"na Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bazı bakan yardımcıları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, küresel gelişmelerle birlikte e-Devlet'in kapsamına ve işleyişine dair vatandaşlardan alınan geri bildirimler ışığında Dijital Türkiye çalışmalarında yeni ufuklara ilerlediklerini söyledi.

"DİJİTALİN YÜZYILI"

Bu hedef doğrultusunda toplantıda e-Devlet'e entegre edilecek içerikler ve sunulan kamu hizmetlerinin katma değerinin iyileştirilmesi, "askerliğim" ve "varis-muris" sekmesinin yanı sıra "e-cüzdan", "eğitim hayatım" gibi tek ekranda sunulacak yeni alanların, blokzincir tabanlı dijital kimlik, Yeşil Kalkınma Devrimi perspektifimize katkı veren "Yeşil e-Devlet kapısı" çalışmalarını, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının dijitalleşmesi, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi ve Kamu Hizmetleri Verimliliği Projesi gibi konuları gündeme aldıklarını belirten Oktay, toplantının Türkiye Yüzyılı'nı "Dijitalin Yüzyılı" haline getirecek ilerlemelere vesile olmasını diledi.

3 MİLYAR 600 MİLYON KULLANIM

Oktay, 62 milyona yakın vatandaş tarafından aktif olarak kullanılan e-Devlet Kapısı'nın hem Türkiye'nin dijital yüzü hem de yüz akı olduğunu vurgulayarak, "Milletimiz ister türkiye.gov.tr üzerinden isterlerse mobil uygulama üzerinden 7 bine yakın hizmete 7 gün 24 saat dünyanın her yerinden erişebilmektedir. e-Devlet, geçtiğimiz yıl 3 milyar 600 milyon defa yüzde 95 memnuniyet oranıyla kullanılmıştır" diye konuştu.

e-Devlet Kapısı'nı aktif şekilde kullanan ve tecrübeleriyle iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi için geri bildirimde bulunan tüm vatandaşlara teşekkür eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman daha iyiyi hedefleyen bir hükümet olarak Dijital Türkiye çalışmalarını her geçen gün geliştirmek ve kamu hizmetlerinin dijital sunumunu etkinleştirmek için ciddi gayret sarf ettiklerini kaydetti.