'Dijital Kimlik' dönemi başlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Teknoloji Bilişim 'Dijital Kimlik' dönemi başlayacak
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: e-Devlet'te yeni bir devrim olacak 'dijital kimliği' getiriyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "e-Devlet'te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini, 'dijital kimliği' getiriyoruz. Vatandaşlarımız, blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek" dedi.

'Dijital Kimlik' dönemi başlayacak
AA

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Oktay başkanlığında gerçekleştirilen "Dijital Türkiye 2023 1'inci Toplantısı"na Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, bazı bakan yardımcıları ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Oktay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, küresel gelişmelerle birlikte e-Devlet'in kapsamına ve işleyişine dair vatandaşlardan alınan geri bildirimler ışığında Dijital Türkiye çalışmalarında yeni ufuklara ilerlediklerini söyledi.

"DİJİTALİN YÜZYILI"

Bu hedef doğrultusunda toplantıda e-Devlet'e entegre edilecek içerikler ve sunulan kamu hizmetlerinin katma değerinin iyileştirilmesi, "askerliğim" ve "varis-muris" sekmesinin yanı sıra "e-cüzdan", "eğitim hayatım" gibi tek ekranda sunulacak yeni alanların, blokzincir tabanlı dijital kimlik, Yeşil Kalkınma Devrimi perspektifimize katkı veren "Yeşil e-Devlet kapısı" çalışmalarını, belediyeler ile sanayi ve ticaret odalarının dijitalleşmesi, Devlet Teşkilatı Merkezi Kayıt Sistemi ve Kamu Hizmetleri Verimliliği Projesi gibi konuları gündeme aldıklarını belirten Oktay, toplantının Türkiye Yüzyılı'nı "Dijitalin Yüzyılı" haline getirecek ilerlemelere vesile olmasını diledi.

3 MİLYAR 600 MİLYON KULLANIM

Oktay, 62 milyona yakın vatandaş tarafından aktif olarak kullanılan e-Devlet Kapısı'nın hem Türkiye'nin dijital yüzü hem de yüz akı olduğunu vurgulayarak, "Milletimiz ister türkiye.gov.tr üzerinden isterlerse mobil uygulama üzerinden 7 bine yakın hizmete 7 gün 24 saat dünyanın her yerinden erişebilmektedir. e-Devlet, geçtiğimiz yıl 3 milyar 600 milyon defa yüzde 95 memnuniyet oranıyla kullanılmıştır" diye konuştu.

e-Devlet Kapısı'nı aktif şekilde kullanan ve tecrübeleriyle iyileştirilmesi ve zenginleştirilmesi için geri bildirimde bulunan tüm vatandaşlara teşekkür eden Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman daha iyiyi hedefleyen bir hükümet olarak Dijital Türkiye çalışmalarını her geçen gün geliştirmek ve kamu hizmetlerinin dijital sunumunu etkinleştirmek için ciddi gayret sarf ettiklerini kaydetti.

BLOKZİNCİR TABANLI SİSTEM

Fuat Oktay, "e-Devlet'te yeni bir devrim olacak blokzincir tabanlı bir giriş sistemini, "dijital kimliği" getiriyoruz. e-cüzdan uygulaması kapsamında çalışacak giriş sistemi ile vatandaşlarımız, blokzincir ağında oluşturulmuş dijital kimliklerle e-Devlet'e girebilecek. On-line e-Devlet'ten off-line e-Devlet'e geçişin yani kullanıcılar açısından dijital bilgilerinin cep telefonlarında güvenli bir şekilde tutulabildiği bir sisteme doğru evrilerek ilk adımlarını bugün attığımız bu çalışmamız, gelişerek yeni kolaylıkların kapısını aralayacak. Türkiye Noterler Birliği ile yürütülen çalışmalar sonucunda 'veraset ilamı', 'e-randevu/başvuru', 'e-tespit' ve mirasçısı olduğunuz kişi adına 'adıma tescilli araç sorgulama' hizmetleri uygulamaya alınmıştır. e-Devlet Kapısı üzerinden sunmaya başladığımız 'veraset ilamı sorgulama' hizmeti ile vatandaşlarımız noterliklere gitmeden mirasçısı olduğu veraset ilamlarına kolaylıkla ulaşabilmektedir. Noter hizmetlerini dijitalleştirme çalışmalarımız idari düzenleme iyileştirmeleriyle devam edecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişten bu yana bürokrasiyi azaltma ve Dijital Türkiye adımlarına öncülük etmesi dolayısıyla şükranlarını sunan Oktay, yeni açılan ve açılacak dijital hizmetler ile yapılan çalışmaların Türk milletine hayırlı olmasını diledi ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere tüm bakanlıklara ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Beyaz eşyada Türkiye'de bir ilk
TEKNOLOJİ Beyaz eşyada Türkiye'de bir ilk
Bu telefonlar artık WhatsApp kullanamayacak! Hangi telefonlar WhatsApp kullanamıyor?
TEKNOLOJİ Onlar artık WhatsApp kullanamayacak!
Apple'ın yeni OLED iPad pro planı
TEKNOLOJİ Apple'ın yeni OLED iPad Pro planı
Yerli ve milli uygulama: Tarım Cebimde
TEKNOLOJİ Yerli ve milli uygulama: Tarım Cebimde
Microsoft için açılan davanın tarihi belli oldu! - Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ Ön duruşma tarihi belli oldu!
Trump Facebook'a dönüyor mu?
TEKNOLOJİ Trump Facebook'a dönüyor mu?
2023'ün merakla beklenen telefonları! 2023'te çıkacak Samsung ve Apple telefonlar hangileri?
TEKNOLOJİ 2023'ün merakla beklenen telefonları
Telefon hafızası nasıl temizlenir? Telefon hafızası temizleme yöntemleri - Teknoloji haberleri
TEKNOLOJİ Hafıza temizlemenin az bilinen 10 yolu
3,2 yılda bir telefon değiştiriliyor!
TEKNOLOJİ Tüketici yenilenmiş telefona yöneliyor
TÜRKBESD'den 'ikinci el beyaz eşya ithalatı' açıklaması
TEKNOLOJİ TÜRKBESD'den 'ikinci el beyaz eşya ithalatı' ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.