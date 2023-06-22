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Dijital Köprü bir adım önde!

Dijital Köprü bir adım önde!
HABERTURK.COM

Platform Bankacılığı (Bank as a Platform) kavramının Türkiye’deki öncüsü olan QNB Finansbank Dijital Köprü, dijital dönüşümün getirdiği yenilikleri bünyesindeki çözüm ve hizmetlere entegre ederek yüz binlerce firmanın dijitalleşme sürecine katkı sağlamaya devam ediyor. Müşteri odaklı bir bankacılık modeli benimseyen QNB Finansbank, Dijital Köprü ile müşterilerinin bankacılık ve firmasına ait diğer işlemlerini dijital ortamda gerçekleştirmelerine aracılık ediyor. Ayrıca Türkiye’deki yasal düzenlemelere göre sunduğu hizmet ve çözümlerini şekillendiren Dijital Köprü, müşterilerinin yıl içindeki mevzuat düzenlemelerine hazırlıklı olmasını sağlıyor.

Türkiye’de firmaları yakından ilgilendiren düzenlemelerin başında Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından her sene açıklanan e-Faturaya geçiş süreci geliyor. Yayınlanan son tebliğ kapsamında ise 1 Temmuz 2023 tarihine kadar, 2022 yılı toplam brüt satış hasılatı 3 Milyon TL’yi aşan işletmelerin e-Fatura’ya geçme zorunluluğu bulunuyor. Özellikle gayrimenkul, motorlu taşıt, e-Ticaret gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin e-Fatura’ya geçiş yaptığı bu dönemde QNB Finansbank Dijital Köprü, güvenilir ve kolay kullanılabilen ücretsiz e-Dönüşüm hizmetleri ve 1 yıllık ücretsiz e-İmza paketi ile sektördeki liderliğini sürdürüyor.

QNB eFinans Genel Müdürü ve QNB Finansbank Grup Tüzel Dijital Bankacılık Başkanı Okay Yıldırım, Dijital Köprü ve e-Dönüşüm hizmetlerine ilişkin şunları belirtti; “Dijital Köprü’nün ücretsiz e-Dönüşüm Hizmetleri ile zorunlu e-Fatura geçişinde 2019 yılından beri firmaların yanında olmaya devam ediyoruz. Sektörde fark yaratan tekliflerimizle firmaların maliyet endişesi taşımadan dijitalleşmeye adım atmalarına ve dijital dünyanın sunduğu kolaylıklarla rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağlıyoruz. QNB Finansbank olarak bu yıl, ön koşul aramadan sunduğumuz ücretsiz e-İmza paketi ile de öne çıkıyor ve geçiş yapacak tüm firmaların bu dönemde de tercih ettiği platform oluyoruz. Sektöre yön veren teknolojik çözümlerimiz ile dijital dönüşüme adım atan firmalarımız sayesinde her geçen gün ekosistemimizi büyütüyor ve ekonomiye değer katmaya devam ediyoruz.”

QNB Finansbank Dijital Köprü, e-Fatura fırsatı ile e-Dönüşümde fark yaratıyor

Teknolojik altyapısı ve yenilikçi yaklaşımıyla bilinen QNB Finansbank Dijital Köprü, e-Dönüşüm hizmetleri ile 2023 yılının zorunlu e-Fatura geçişinde de firmaların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor.

Bu sene de e-Dönüşüm’e adım atmak isteyen firmalara benzersiz bir teklif sunan Dijital Köprü, e-Fatura ve diğer tüm e-Dönüşüm ürünlerinde 2025 yılına kadar yıllık 1.000, toplamda 2.000 ücretsiz kontör sunuyor. Bununla da kalmıyor, şahıs şirketlerinin zorunlu e-Fatura geçişinde ihtiyacı olan e-İmza paketini de yeni başvuru yapan şirketlere 1 sene ücretsiz sunarak uçtan uca bir müşteri deneyimi kolaylığı sağlıyor.

QNB Finansbank Dijital Köprü’nün, e-Dönüşüm hizmetleri aynı zamanda, platformda sunulan e-Ticaret Pazaryeri Yönetimi ve Ön Muhasebe programlarıyla da tamamen entegre bir şekilde çalışıyor. Bu entegrasyon sayesinde müşteriler, e-Ticaret pazaryerlerinde kestikleri e-Faturaları otomatik olarak muhasebe programlarında gözlemleyerek buradaki iş süreçlerini tek bir platformda kolaylıkla yönetebiliyor ve operasyonel süreçlerini en aza indirgiyorlar.

Üstelik firmalar Dijital Köprü ile sürdürülebilir bir geleceğe de önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Platform kullanımı ile karbon ayak izlerini azaltmakla kalmıyor, 2019’dan bu yana kestikleri ücretsiz e-Faturalarla da milyonlarca kağıt tüketiminin önüne geçiyor.

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