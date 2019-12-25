DİJİTAL KÖPRÜYE YOĞUN İLGİ

QNB Finansbank’ın KOBİ’leri dijitalleşme sürecine taşımak için başlattığı Dijital Köprü Projesi’ne yoğun ilgi geldi. QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın, “Kampanyamızda sene sonunda almayı hedeflediğimiz başvuru adedine ilk ayda ulaştık” dedi.

QNB Finansbank Bireysel Bankacılık ve KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Erkin Aydın Dijital Köprü Projesi’nde gelinen noktayı anlattı. Aydın, gelen yoğun ilgi üzerine kampanyayı 2022’den de daha uzun bir süreye uzatabileceklerin bilgisini verdi.

Aydın şöyle devam etti: “KOBİ e-Dönüşüm Paketi QNB eFinans’ın sunduğu e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv ve e-İrsaliye ürünleri ile başladı. Geçtiğimiz ay bu pakete e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu’nu da ekledik. Bu paket ile QNB Finansbank müşterisi olan ve olacak KOBİ’ler ilk etapta 2022 yılına kadar e-Fatura, e-Defter, e-İrsaliye, e-Arşiv, e-Müstahsil Makbuzu ve e-Serbest Meslek Makbuzu’nda her yıl toplam 100.000 adet işlem hakkının yanı sıra e-Defter için de 1 GB kullanım hakkını hiçbir koşul olmadan ücretsiz kullanabiliyor. QNB Finansbank’ta bir hesabı olantüm KOBİ’ler hesabında para olsun olmasın veya bu hesabı kullansın, kullanmasın kampanyadan 2022’ye kadar faydalanabilir.”

QNB Finansbank ve QNB eFinans modelinde tüm çalışma koşulları gönüllülük esaslı

Kampanyayı gelen yoğun ilgi üzerine 2022’ye uzatmayı düşündüklerini belirten Aydın, “Diyelim ki kampanyamızı 2022’de bitirdik. Bu durumda müşterimizin QNB eFinans’tan yeni hizmet paketi alması gerekecek veya isteyenler farklı bir e-Fatura hizmet sağlayıcısına geçiş yapacaklar. QNB eFinans’ın fiyatları o tarihte piyasadaki entegratörlerin ortalama fiyatının üstünde olmayacak” dedi.

“QNB eFinans’ın e-Dönüşüm sektöründeki gücü, ERP bağımsız altyapısı ve portali ile 7/24 online hizmet sunmasının yanında 350’den fazla ERP ile entegre olmasının kampanyanın başarısında büyük rol oynadığını belirten Aydın, şöyle devam etti: “Diğer taraftan, veri saklama kapsamında bir dizi düzenlemeye tabi olan bankacılık sektörü bile Uygulama Programlama Arayüzü (UPA) veya daha bilinen adı ile API modeline adım atarken bazı ERP hizmet sağlayıcılarının kendi e-Dönüşüm ürünlerini kullanmayı hizmet almaya devam etmek için bir önkoşul olarak getirdiklerini duyduk. Başka e-Fatura hizmet sağlayıcıları ile çalışırlar ise destek vermeyeceklerini söylüyorlar. Bu yaklaşımın Fintech olarak nitelendirebileceğimiz bir firmanın iş yapış modeli ile uyuşmadığı apaçık ortada. QNB Finansbank ve QNB eFinans modelinde tüm çalışma koşulları gönüllük esaslı. İsteyen KOBİ hesabını kullanır, isteyen kullanmaz. İsteyen KOBİ ücretsiz portal aracılığı ile e-Dönüşüm işlemlerini yapar isteyen KOBİ bizimle anlaşması olan ERP’sine entegre ederek kullanır. İsteyen KOBİ e-Dönüşüm ürünlerini bankacılığa entegre eder, isteyen etmez. Tüm bu hizmetlerde faydayı gören KOBİ’lerimizin gönüllü olarak e-Dönüşüm ürünlerini bankamız ile entegre bir şekilde kullanmasını bekliyoruz ama istemeyen de kullanmaz. Bu da taahhüdümüz olsun. “

KOBİ’lerin tüm bilgileri güvende

Aydın ayrıca KOBİ’lerin bilgilerinin güvenliği konusunda da garanti verdi: “Biz firmaların ticari sırları ile QNB Finansbank grubu olarak 32 yıldır çalışıyoruz. Nasıl ki firmalarımızın paraları, kredileri, kredi kartları hatta kasalarımızda fiziki değerli eşyaları bizimle güvende ise ticari sırları da aynı seviyede güvende. QNB Finansbank olarak KOBİ ne seviyede şeffaf olmak ister ise o kadar şeffaf bir şekilde çalışırız, tüm datası gizli olsun ister ise o datayı ben bile göremem.”