Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da hizmete giriyor!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaSON DAKİKA: Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek! - Haberler
ABONE OL

Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek!

Almanya'da koronavirüs aşısı yaptıranlar için geliştirenler Dijital Kovid Sertifikası'nın 14 Haziran'dan itibaren kullanılabileceğini açıkladı.

SON DAKİKA: Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek! - Haberler
Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da hizmete giriyor!
0:00 / 0:00
AA

Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptıranlar için geliştirilen Dijital Kovid Sertifikası'nın (CovPass) 14 Haziran Pazartesi'den itibaren kullanılabileceği bildirildi.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de Dijital Kovid Sertifikası'nın tanıtımında yaptığı açıklamada, aşı merkezleri, eczacılar ve doktorların çift doz aşı olanlarla ilgili bilgileri dijital olarak sertifikalandırılacağını ifade etti.

Dijital Kovid Sertifikası'na sahip olanların akıllı telefonlarına yükledikleri CovPass uygulamasıyla aşı olduklarını kanıtlayabileceklerini vurgulayan Spahn, sertifikada ilgili kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, hangi firmanın aşısını olduğunun yanı sıra Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığı bilgisinin de yer alacağını kaydetti.

Şu ana kadar aşı olanlar ise doktorlara ve eczacılara başvurarak, aşı karnesindeki verilerinin doğru olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra aşı kanıtı olarak kullanılan ve uygulamalarda saklanabilen bir QR kodu alacak ve bu kod uygulamaya kaydedilecek.

Dijital Kovid Sertifikası'na şu an için sadece Avrupa İlaç Ajansının onay verdiği aşılar kaydedilebilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson-Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fransa, Orta Afrika Cumhuriyeti’yle askerî iş birliğini ve yardımını askıya aldı
DÜNYAFransa-Orta Afrika Cumhuriyeti iş birliği askıya ...
Pençe Operasyonları'nda 2 terörist etkisiz! - Haberler
DÜNYAPençe Operasyonları'nda 2 terörist etkisiz!
SON DAKİKA: Biden ve Putin'in görüşme adresi belli oldu: Yasaklı bölge kurulacak! - Haberler
DÜNYABiden ve Putin'in görüşme adresi belli oldu!
Dünyanın en büyük et üreticisinden 11 milyon dolarlık Bitcoin fidyesi
DÜNYA11 milyon dolarlık Bitcoin fidyesi
SON DAKİKA: Fransa'da sokağa çıkma yasağı Novak Djokovic'e yaradı! - Haberler
DÜNYASokağa çıkma yasağı Novak Djokovic'e yaradı!
SON DAKİKA: Canlı yayında gergin anlar: Pakistanlı eski bakandan milletvekiline tokat!
DÜNYAPakistanlı eski bakandan milletvekiline canlı yayında ...
Japonya'dan Belaruslu hava yolu şirketlerine yaptırım
DÜNYAJaponya'dan Belarus'a yaptırım
SON DAKİKA: İngiltere'de G7 Zirvesi öncesi şüpheli paket alarmı! - Haberler
DÜNYAG7 Zirvesi öncesi şüpheli paket alarmı!
UNICEF Başkanı Henrietta Fore: "Çocuk işçiliğine son verme mücadelesinde zemin kaybediyoruz"
DÜNYAPandemi döneminde çocuk işçiliği zirvede
YANIYOR! Son dakika: Hindistan'da korona vaka ve ölüm sayıları rekor kırdı
DÜNYAHindistan'da günlük can kaybında dünya rekoru!