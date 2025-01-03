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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Dijital risklerden korunma eğitiminde 39 bin 920 kişiye ulaşıldı - Teknoloji Haberleri

        Dijital risklerden korunma eğitiminde 39 bin 920 kişiye ulaşıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca özel kreş, gündüz bakımevi çalışanları ile bu kuruluşlardan hizmet alan ailelere yönelik verilen Dijital Risklerden Korunma Eğitimi'nden bugüne kadar 39 bin 920 kişi yararlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 11:28 Güncelleme: 03.01.2025 - 11:28
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        Dijital risklerden korunma eğitiminde 39 bin 920 kişiye ulaşıldı
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        Çocukların dijital ortamdaki olumsuz içeriklerden korunması için ilerleyen günlerde hayata geçmesi beklenen sosyal medya düzenlemesinde hazırlıklar devam ederken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çocukların, ailelerin ve toplumun dijital risklere karşı farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarına hız verdi.

        Kamu kurumları, üniversiteler ve STK'ler başta olmak üzere çeşitli paydaşlarla çalışmalar yürüten Bakanlık, kendisine bağlı özel kreş, gündüz bakımevi, çocuk kulübü çalışanları ve çocukların aileleri için dijital içeriklerdeki risklere karşı eğitimlerini sıklaştırdı.

        Bu kapsamda "medya kavramı", "yeni medya araçları", "çocuk ve dijital medya", "dijital çağda ebeveyn olmak", "bilişim teknolojilerinin çocuklar için fırsatları ve riskleri", "çocukları bilişim teknolojilerinin risklerinden korumak için aileler tarafından dikkat edilmesi gereken hususlar", "önerilen web ve ihbar adresleri", "dijital oyunlar için kullanılan sınıflandırma sistemi" gibi başlıklarda verilen eğitimlerden bugüne kadar 39 bin 920 kişi yararlandı.

        DİJİTAL ORTAMDAKİ OLASI RİSKLERE KARŞI EĞİTİMLER VERİLECEK

        Bu eğitimlerin yanı sıra çocukları dijital risklerden koruma çalışmalarını da çeşitlendiren Bakanlık, 2024-2028 yıllarını kapsayan Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde ailelere medya okuryazarlığı ve bilinçli medya kullanımı, dijital ebeveynliği, siber zorbalık, dijital suçlar gibi dijital ortamdaki olası risklere karşı bir takım koruyucu eğitimler verecek.

        Buna ek olarak ilköğretim ve lise öğrencilerine yönelik teknolojinin bilinçli kullanımına ilişkin dijital okuryazarlık konusunda eğitim programları yaygınlaştırılacak. Gençlerin teknoloji ve medyanın fırsatlarından bilinçli bir şekilde yararlanması için eğitimler ve seminerler ile spor, teknoloji ve kültür kampları artırılacak.

        2 BİN 432 İÇERİK HAKKINDA İŞLEM

        Öte yandan Bakanlık, çocukları zararlı içeriklerden korumak amacıyla vatandaşların zararlı olduğunu düşündüğü içerikleri, yayınları ve uygulamaları kolayca bildirebilmeleri için Çocuk için Dost Uygulamalar (DUY) web sitesi ve ihbar hattını oluşturmuştu. Web sitesi ve ihbar hattı ile bugüne kadar 2 bin 432 içerik hakkında işlem gerçekleştirildi.

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