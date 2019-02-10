Dijital Sanatlar Yapımevi, bu kez 1. Dünya Savaşı sırasında Avustralya’da yaşayan iki Türk’ün hayatından esinlenerek sinemaya uyarlandığı yeni filmi Turkish’i Dondurma’yı beyazperdeye taşıyor. 15 Mart’ta vizyona girecek filmden kamera arkası görüntüler kullanılarak, “Dondurmam Buz Gibi Buz” isimli şarkı için 2 dakikalık klip hazırlandı. Şarkıyı; Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil ve Şebnem Bozoklu birlikte seslendirdi.

Barındırdığı dram öğeleriyle izleyenlerin kalbinde derin bir sızı bırakmaya hazırlanan Turkish’i Dondurma; Birinci Dünya Savaşı sırasında kader arkadaşı olarak Avustralya’da yaşayan Dondurmacı Mehmet (Ali Atay) ile Deveci Ali (Erkan Kolçak Köstendil)’nin öyküsünü anlatıyor.

İki kafadarın gurbette, memleketlerinden binlerce kilometre ötede verdikleri yaşam mücadelesini merkeze alan film, bu sırada Osmanlı İmparatorluğu’nu pençesine alan top yekûn savaşa milliyetçi duygularla destek olabilmek için çırpınışlarına odaklanıyor.

Sarsıcı konusuyla savaşın en acı yüzünün altını çizen Turkish’i Dondurma, Mehmet ve Ali’nin birbirleriyle ve dillerini az bildikleri yabancı bir diyarda çevreleriyle ilişkilerine mizah ögeleri dekatmayı ihmal etmiyor.

Fragman’ın ardından hazırlanan “Dondurmam Buz Gibi Buz” klibi de filmin dramla birlikte komediye yaklaşan yönünün altını çiziyor.

AYLA'nın yönetmeni Can Ulkay'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Ali Atay, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu ve Will Thorp'un başrolleri paylaştığı Turkish'i Dondurma, 15 Mart'ta vizyona girecek.