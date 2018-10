Dijon: 3 - Caen: 1

Fransa Lig Kupası Son 16 Turu maçında Dijon ile Caen karşılaştı.3. dakikada Dijon, Wesley Said ile skoru 1-0 yaptı. 7. dakikada ev sahibi, Naim Sliti ile skoru 2-0 yaptı. İlk yarı 2-0 sona erdi. 50. dakikada Saif-Eddine Khaoui, Caen adına ilk golü attı.79. dakikada Dijon, Wesley Said ile gol buldu ve skoru 3-1 olarak değiştirdi.İkinci 45 dakikada Caen futbolcuları Enzo Crivelli, Faycal Fajr, Adama Mbengue ile Dijon futbolcuları Cedric Yambere, Wesley Said sarı kart gördü.Maçı Dijon 3-1 kazandı.İddaa 559 koduyla açtığı bu maçta Dijon kazanır bahsine oynayanlara 1.80 oranını kazandırdı.Dijon son 5 maçta 4 kez kazandı, 1 yenilgi yaşadı. Konuk ekip 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ