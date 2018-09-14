Dijon - Angers karşılaşma önü

Dijon ve Angers, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Dijon 9 puanla 2. sırada, Angers 3 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Dijon, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Angers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 123 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dijon kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 3.00, Angers sahadan galip ayrılırsa 3.20 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Dijon son haftadaki Angers müsabasında 2-1 kazandı.

Angers ise Dijon maçında 2-1 yenildi.

Dijon, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Angers, dış sahada 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Angers 1 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.

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