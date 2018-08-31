Dijon - Caen rakamlar

Dijon ve Caen, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Dijon 9 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Caen 2 puanda ve 16. sırada. Dijon son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Caen, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 128 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Dijon kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.20, Caen sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.55, 2.5 gol üstünün oranı 1.80. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Dijon son hafta oynanan Angers maçında 2-1 kazandı.

Caen, Paris S.G. karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Dijon, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

Caen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Caen, 1 gol atarken 4 gol yedi.

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