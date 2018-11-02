Dijon - Nimes karşılaşma önü

Dijon ve Nimes, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 1 maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:00. 11 puanlı Dijon 17. sırada bulunuyor, Nimes 11 puana sahip ve 16. sırada. Ev sahibi Dijon, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Nimes, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 127. İddaa'da Dijon kazanır 2.00, berabere biter 3.00, Nimes kazanır 2.70 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Dijon son hafta oynanan Ajaccio maçında 2-0 kazandı.

Nimes, Evian Thonon Gaillar karşılaşmaında 4-1 yenildi.

Dijon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Dijon, kendi sahasında 4 gol attı, 10 gol yedi.

Nimes ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nimes, 8 gol atarken 13 gol yedi.

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