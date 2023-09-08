Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları: 2023 ÖSYM DGS tercih sonucu açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? DGS sonucu sorgula

Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları: 2023 ÖSYM DGS tercih sonucu açıklandı mı, ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? DGS sonucu sorgula

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DGS sınav sonuçlarının 11 Ağustos'ta duyurulmasının ardından 29 Ağustos - 05 Eylül 2023 tarihleri arasında da tercihler gerçekleştirildi. Söz konusu sınavda ter döken ve tercihlerini yapan öğrenciler; Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçları hangi tarihte açıklanacak ve sonuçlar nasıl öğrenilecek gibi soruların yanıtlarını merak ediyor. İşte, detaylar...