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        Haberler Gündem Dikili'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Dikili'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        İzmir'in Dikili ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve yerleşim yerlerine yaklaşan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2024 - 21:38 Güncelleme: 26.07.2024 - 21:38
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        Dikili'deki yangın sürüyor
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        Çandarlı Mahallesindeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

        Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

        EKİPLER TAKVİYE EDİLDİ

        Dikili Kaymakamlığına vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral, yaptığı açıklamada, yangına müdahale eden ekiplere takviye yapıldığını, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahalenin sürdüğünü belirtti.

        Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Oral, şu bilgileri verdi:

        "KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI"

        "Yerleşim yerleriyle ilgili bölümde yangın kısmen kontrol altına alındı. Burada sıkıntı kalmadı. Ancak yangının diğer ilerleme noktası olan ormanlık alanda çalışmalar sürüyor. Bu yönde de şu anda tehdit altında olan bir yerleşim alanı yok. Yangının konutlara sirayet etme durumu yok. Yalnızca bir sitedeki 3 evde kısmi hasarlar oluştu."

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        #İzmir
        #Dikili yangın
        #haberler
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