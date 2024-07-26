Dikili'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Çandarlı Mahallesindeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangında alevlerin yaklaştığı Mavikent Sitesi, tahliye edildi. Çandarlı-Denizköy kara yolu da yangın nedeniyle trafiğe kapatıldı.

EKİPLER TAKVİYE EDİLDİ Dikili Kaymakamlığına vekalet eden Bergama Kaymakamı Avni Oral, yaptığı açıklamada, yangına müdahale eden ekiplere takviye yapıldığını, 10 uçak, 6 helikopter, 25 arazöz, 9 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi ile müdahalenin sürdüğünü belirtti. Yangında yerleşim alanlarıyla ilgili gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Oral, şu bilgileri verdi: