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Haberler Gündem 3. Sayfa Üsküdar'da şaşkına çeviren görüntü! Dumanlar yükselen İETT otobüsü... - Haberler
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Üsküdar'da otobüsten çıkan dumanlara aldırış etmedi yoluna devam etti

Üsküdar'da motorunda oluşan arıza nedeniyle, duman çıkan İETT otobüsünün yoluna devam etmesi kameralara yansıdı

Üsküdar'da şaşkına çeviren görüntü! Dumanlar yükselen İETT otobüsü... - Haberler
Dikkat çeken görüntü! Yoluna böyle devam etti
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DHA

Olay, dün öğlen saatlerinde meydana geldi. İETT'ye bağlı Özel Halk Otobüsü'nün motor kısmındaki arıza nedeniyle, dumanlar yükselmeye başladı.

DHA'nın haberine göre, yoğun dumanı görenlerin uyarısına rağmen yoluna devam etti. O anları görenler cep telefonu ile dumanlar çıkaran otobüsü kayıt altına aldı.

Olayı gören esnaf Hüdayi Ellik, "Sinekle mücadele aracımız yok dediler. Varmış otobüslerle yapılıyormuş. Teknolojiden memnunuz ama hava kirliliği oluyor. Buna önem göstermelerini rica ediyorum, Ekrem Bey'den. Yokuş yukarı geliyordu. Duman çıkarıyor. Ben ilk ilaçlama aracı zannettim. Meğerse otobüsmüş. Ondan çıkıyormuş. Yolcu yoktu içerisinde, boş araç gidiyordu. Sağa çekip tamiratını beklemeyip, o şekilde devam etmeyi uygun görmüş şoför arkadaş. Biz de şaşırdık sinek aracı diye, sonra gerçeği öğrenince üzüldük. Çevre kirliliği. Düşünün dükkanın içerisine kadar duman girdi, olay bu." şeklinde konuştu.

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