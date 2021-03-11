Aynur'un katiline haksız tahrik indirimi!

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hicazi Sülükoğlu (63),Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.
AA'nın haberine göre, Hicazi Sülükoğlu savunmasında, eşinin olay günü üstüne yürüdüğünü iddia ederek, "Beni elindeki keserle tehdit etmişti. Pişmanım." dedi.
Mahkeme heyeti, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığa, haksız tahrik indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezası verdi.
Aynur S. (47) ile eşi Hicazi Sülükoğlu arasında 26 Ağustos 2020'de, Sivrihisar ilçesi Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokağı'ndaki evlerinde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Hicazi Sülükoğlu, bıçakla eşi Aynur Sülükoğlu'nu öldürdükten sonra polisi arayıp cinayeti itiraf etmişti.
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