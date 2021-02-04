Bugün hava durumu nasıl? Ankara, İzmir ve İstanbul'a yağmur yağacak mı? Bu soruların cevabı merak edilip araştırılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika hava durumu tahmin raporu yayınlandı. Yapılan son dakika tahminlere göre yurdun doğu kesimleri için yağmur, kar ve çığ düşmesine karşı uyarılar yapıldı. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte güncel hava durumu...

4 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ; Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Osmaniye, Hatay Kahramanmaraş, Samsun ve Ordu çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusunda kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün olduğu dik yamaçlarda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ UYARISI

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu dik yamaçlarda çığ oluşma riski olmasından meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İSTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

ANKARA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu