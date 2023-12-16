Dikkat: Kar ve soğuk hava geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu İstanbul'a kar yağar mı, bu yıl ne zaman kar yağacak?

Dikkat: Kar ve soğuk hava geliyor! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Hafta sonu İstanbul'a kar yağar mı, bu yıl ne zaman kar yağacak?

19 Kasım'da yağan mevsimin ilk karının ardından hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkmıştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan şiddetli yağış ve fırtına uyarılarının ardından gözler kar yağışının başlayacağı tarihe çevrildi. Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgasıyla hava sıcaklığında hızlı bir düşüş yaşanacağını ifade eden Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, birçok bölgenin beyaz örtüye bürüneceğini açıkladı. İstanbul Valisi Davut Gül, olumsuz hava koşullarına karşı hafta sonu için tedbirli olunması gerektiğini duyurdu. İşte MGM İstanbul hava durumu ve kar yağışının beklendiği tarih...

Türkiye hafta sonuyla beraber soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, sağanak ve kar yağışını da beraberinde getirecek. Hava sıcaklıklarının hissedilir ölçüde düşmesi beklenirken birçok bölge beyaz örtüyle kaplanacak.

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METEOROLOJİDEN 14 KENT İÇİN SARI, 3 İL İÇİN TURUNCU UYARI!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün yurdumuzun batısında sağanak ve fırtına etkili olacak. Özellikle Marmara Bölgesi'nde, vatandaşların, fırtınanın doğuracağı olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. Bugün 3 büyük şehirde sağanak beklenirken, Meteoroloji 14 kent için "sarı" 3 il için "turuncu" alarm uyarısında bulundu. İstanbul Valisi Davut Gül, dün yaptığı açıklamada, sabah saatlerinden itibaren beklenen fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısında bulundu.

VALİ GÜL'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Vali Gül, paylaşımında, fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması için meteorolojik uyarı yayınlandığını aktardı.