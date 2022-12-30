'Dikkat Köpek Var'da buluştular

"HER BİLET SOKAK HAYVANLARINA DESTEĞE DÖNÜŞECEK"

Filmin yapımcısı ve başrolü Nusret Toplar, çekim sürecine ve kadroya değinirken ilk defa galada önemli bir açıklama yaparak filmin ilk on günlük sürecinde gelen gelirden sokak hayvanları için bağış yapacağını belirtti. Toplar, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Çekim sürecimiz çok iyi geçti. Çok güzel bir ekiple uyumla çalıştık. Bal ile de çekim boyunca hiçbir sorun yaşamadık zaten eğitimli bir köpek. Kadromuzda ünlüler ve noname'leri bir araya getirdik. Burada küçük bir açıklama yapmak istiyorum, ekibim bile şu an burada öğrenecek. Filmimizi 30 Aralık - 8 Ocak akşamına kadar kaç kişi izlerse seyirci sayısı kadar TL'yi sokak hayvanları için bağışlayacağız. Filmimizle bir farkındalık yaratmak istiyoruz ve ne kadar çok izlenirse sinemadan gelen geliri Nussi Production olarak bağışlayacağız.