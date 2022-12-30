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'Dikkat Köpek Var'da buluştular

Yönetmenliğini Ece İşbilen Dağ ve Deniz Cem Dağ'ın üstlendiği 'Dikkat Köpek Var' adlı filmin galası gerçekleştirilen bir organizasyonla gerçekleşti

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  • 'Dikkat Köpek Var'da buluştular - Magazin haberleri

    Yapımcılığını Nussi Production’ın üstlendiği, bugün vizyona giren ve başrollerini; Nusret Toplar, Onur Büyüktopçu, Güney Kılınç, Mutlu Güney, Dilara Ortagüz, Serli Alyanakyan, Buse Şen, Ülkü Toplar, Ergün Özfırıncı, Kayahan Akkoç, Behtan Mehter, Caner Yılmaz, Emin Boztepe, Fatih Kocapehlivanlar, Rabia Toprak, Buket Akpunar, İlke Al, ödüllü köpek ‘Bal’ ve Yeşilçam'ın efsane oyuncuları Ahmet Arıman, Tuncay Akça'nın paylaştığı, 'Dikkat Köpek Var' filminin galası dün akşam yapıldı.
  • 'Dikkat Köpek Var'da buluştular - Magazin haberleri

    Yönetmenliğini Ece İşbilen Dağ ile Deniz Cem Dağ'ın üstlendiği senaryosunu Memet Güzelbeyoğlu ve Caner Yalçın’ın yazdığı filmin müziklerinde ise Deniz Tuzcuoğlu'nun imzası bulunuyor.

    Galaya; Hasan Denizyaran, Yusuf Güney, Begüm Özbek, İpek Tanrıyar ve Nami Esatgil gibi ünlü isimler katıldı.
  • 'Dikkat Köpek Var'da buluştular - Magazin haberleri

    "HER BİLET SOKAK HAYVANLARINA DESTEĞE DÖNÜŞECEK"

    Filmin yapımcısı ve başrolü Nusret Toplar, çekim sürecine ve kadroya değinirken ilk defa galada önemli bir açıklama yaparak filmin ilk on günlük sürecinde gelen gelirden sokak hayvanları için bağış yapacağını belirtti. Toplar, daha sonra şu ifadeleri kullandı:

    Çekim sürecimiz çok iyi geçti. Çok güzel bir ekiple uyumla çalıştık. Bal ile de çekim boyunca hiçbir sorun yaşamadık zaten eğitimli bir köpek. Kadromuzda ünlüler ve noname'leri bir araya getirdik. Burada küçük bir açıklama yapmak istiyorum, ekibim bile şu an burada öğrenecek. Filmimizi 30 Aralık - 8 Ocak akşamına kadar kaç kişi izlerse seyirci sayısı kadar TL'yi sokak hayvanları için bağışlayacağız. Filmimizle bir farkındalık yaratmak istiyoruz ve ne kadar çok izlenirse sinemadan gelen geliri Nussi Production olarak bağışlayacağız.
  • 'Dikkat Köpek Var'da buluştular - Magazin haberleri

    "BU FİLM FARKINDALIK, SOKAK HAYVANLARI VE HAKLARI İÇİN ÇEKİLDİ"

    Filmde 'Bahisçi Tamer' karakterine hayat veren oyuncu Onur Büyüktopçu, film ile ilgili şunları söyledi:

    Bu filmde bulunduğum için gerçekten çok mutluyum. Konusu itibariyle beni benden alan bir filmdi. Her zaman söylüyorum, 'Köpekli bir filmde oynamayı çok istiyorum' diye. Kısmet bugüneymiş. Güzel ve insanların beni hiç izlemediği bir karaktere hayat veriyorum. Benim için de ilk, özel ve güzel bir film olacak. Ama burada en güzel şey başrolümüz Bal. Bizim kıymetlimiz, canımız. Bu ‘Yasak Irk’ denilen çok sevmediğim tabiri artık tamamıyla silmeye geldi filmle beraber. Bu film farkındalık için, sokak hayvanları için, hakları için çekildi. Bunun için her zaman sokaktaki dostlarımızın yanında olduğumuzu göstermek için bu filmdeyiz.
  • 'Dikkat Köpek Var'da buluştular - Magazin haberleri

    Onur Büyüktopçu, gazetecilerin "Köpekle çekim yapmak biraz zordur herhalde, setiniz nasıl geçti?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    Vallahi bir şey söyleyeyim mi, hiç öyle bir şey yok. Ne oyuncular var onlarla daha zor yemin ediyorum. Gerçekten hayatımda bu kadar uslu, bu kadar laftan anlayan bir şey yani, köpek de diyemiyorum ona. Çok güzeldi, çok rahattı. Zaten sevgili Nusret, elinden gelenin fazlasını yaptı. Çok iyi ağırladı sağ olsun. Şahane, güzel bir film çektik. Umarım seyirci de hak ettiği değeri verir.
  • 'Dikkat Köpek Var'da buluştular - Magazin haberleri

    "BİRLİKTE ÇALIŞMAK ÇOK KEYİFLİ BİR DUYGU"

    Filmin karı-koca yönetmen ikilisi Ece İşbilen Dağ ve Deniz Cem Dağ’a basın mensuplarının yönelttiği, ’Beraber çalışmak nasıl bir duygu?’ sorusuna Ece İşbilen Dağ, "Çok keyifli bir duygu. Birbirimizin eksikliklerini tamamlıyoruz. Çift olarak yönetmenlik yapmak daha zor geliyor olabilir kulağa ama bizim için daha kolay oldu” yanıtını verirken eşi Deniz Cem Dağ ise, “Tüm süreçte hazırlık aşamasında yemek yerken, akşam yatarken, sabah kalktığımızda şurası şöyle mi olsun? Böyle mi olsun tartışmalarını birlikte yaptık bir çift olarak tabii ki. Çok güzel bir duygu birlikte çalışmak” dedi.
  • 'Dikkat Köpek Var'da buluştular - Magazin haberleri

    Gecede ayrıca sokak hayvanlarına verilmek üzere davetlilere kedi ve köpek maması dağıtıldı.

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