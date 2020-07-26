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Meteoroloji'den 4 il sağanak yağış uyarısı

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Artvin, Rize, Trabzon çevreleri kuvvetli sağanak yağışın etkisinde. Diğer bölgeler ise güneşli bir gün geçirecek. Sıcaklıklar kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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