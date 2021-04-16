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Meteoroloji'den açıklama! Bu illerde yağmur var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Gün içerisinde Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışlar görülebilir.

DİKKAT! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Bu illerde yağmur var
Bu illerde yağmur var
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Marmara'nın güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sakarya, İzmir, Manisa, Amasya, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının güney, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli, kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA °C, 19°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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