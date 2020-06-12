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HaberlerGündemDİKKAT! Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Her yerde yaz yağmuru var
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Meteoroloji açıkladı! Her yerde yaz yağmuru var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin büyük bölümü sağanak yağışlı. Trakya ve İç Anadolu Bölgesi'nde kuvvetli sağanak yağış beklenirken, diğer bölgelerde yağmur geçişleri olacak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da yağış beklenmiyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Göller Yöresi, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının yağış alan yerlerde biraz azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Sakarya, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Kayseri çevreleri ile Adana’nın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yerel doğu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar vb.) karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 30°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

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