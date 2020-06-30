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Meteoroloji'den bazı iller için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusu sağanak yağışlı, diğer bölgeler az bulutlu ve açık bir gün geçirecek. Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Rize, Muş ve Van çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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