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HaberlerGündemDİKKAT! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Yağışlı hava dönüyor
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Türkiye yağışlı havanın etkisine giriyor

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara ve kuzey Ege'de lodos etkili olacak. Lodosla birlikte akşam saatlerinde Türkiye, Balkanlar üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzeybatı kesimleri çok bulutlu, akşam saatlerinde Edirne ve Kırklareli, gece saatlerinde Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğleden sonra Marmara'da kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ERZURUM °C, 14°C
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

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