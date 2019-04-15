Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ile Ardahan, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Amasya ve Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Tokat ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Amasya ve Samsun’un doğusu, Ordu, Giresun, Tokat ve Yozgat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması (21-50 kg / m2) beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi ve yerel dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın bu akşam saatlerinde İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Bu akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın güney ve doğu kesimleri ile Mardin çevrelerinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL 10°C, 14°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı; sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu

ANKARA 6°C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 12°C, 18°C

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 12°C, 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 10°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı

MALATYA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DİYARBAKIR 8°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu