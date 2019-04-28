Son dakika hava durumu tahmini Meteoroloji'den geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu, Marmara'nın güneydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'nin verilerine göre, yağışlı hava yarın Marmara ve İç Anadolu'yu terk edecek. Ancak gök gürültülü sağanak yağmur yarın, Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesinde etkili olacak.