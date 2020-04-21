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HaberlerGündemDİKKAT! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Türkiye'nin kuzeyi sağanak yağışlı, kuvvetli rüzgara dikkat!
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Türkiye'nin kuzeyi sağanak yağışlı, kuvvetli rüzgara dikkat!

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin kuzey bölgeleri kuvvetli rüzgar ve sağanak yağışın etkisi altında. Marmara Bölgesi'nde poyraz ve sağanak yağış etkili olurken, Doğu Anadolu Bölgesi'nde lodosla birlikte sağanak yağışlar etkili olacak. Doğu Karadeniz'de ise kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak,Isparta, Burdur ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz'de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat),Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın batı ve kuzeybatı, zamanla batı ve güneybatı, batı kesimlerde kuzeyli yönlerden yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat),Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Giresun, Rize, Trabzon, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde kuvvetli sağanak yağış (21-50 kg/m2) beklendiğinden su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara’da kuzey yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat),Doğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına(50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu yarın sağanak yağışlı

ANKARA °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

İZMİR °C, 22°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu

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