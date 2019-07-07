Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak beklendiği bildirildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Ardahan, Kars, Ağrı ve Iğdır'da aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, gece en düşük hava sıcaklıkları Ardahan ve Kars'ta 8, Erzurum'da 10, Ağrı'da 12, Erzincan'da 16 ve Iğdır'da 20 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 32, Iğdır'da 31, Ağrı'da 27, Erzurum'da 26, Kars'ta 25, Ardahan'da 23 derece olması öngörülüyor.

Bölgede rüzgar ise kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.