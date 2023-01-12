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Dikkat! Sigara kanser riskini artırıyor! "Yılda bir tomografi çektirmeli"

Akciğer kanseri, tüm dünyada kansere bağlı en önemli ölüm nedenlerinden biri. Ancak yapılan son araştırmaya göre, akciğer kanserinde erken tanı için tarama amaçlı yapılan tetkiklerin sağ kalım oranını önemli ölçüde artırdığını belirten Medikal Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Özellikle sigara içme öyküsü olan kişilerin akciğer tarama tetkiklerini ihmal etmemeleri çok önemli” hatırlatmasında bulundu

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  • Dikkat! Sigara kanser riskini artırıyor! "Yılda bir tomografi çektirmeli"

    Amerikan Akciğer Birliği, akciğer kanseri hastalarının 5 yıllık ortalama sağ kalımının yüzde 18.6 olduğunu rapor etti.
  • Dikkat! Sigara kanser riskini artırıyor! "Yılda bir tomografi çektirmeli"

    Hastaların genel olarak yüzde 16’sında akciğer kanserinin erken yakalandığına ve akciğer kanserine yakalanan hastaların yarıdan fazlasının da tanı konduktan sonraki bir yıl içinde hayatını kaybettiğine dikkat çeken Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Serdar Turhal, “Pek çok kanserin erken tanısı için tarama amaçlı yapılan tetkiklerin bir faydası gösterilememişse de akciğer kanseri taramalarının faydasını sorgulayan bir çalışmanın 20 yıllık sonuçları geçtiğimiz günlerde rapor edildi” diye konuştu.
  • Dikkat! Sigara kanser riskini artırıyor! "Yılda bir tomografi çektirmeli"

    Bu sonuçlara göre yılda bir düşük doz akciğer tomografisi çekilmesi ile akciğer kanserinde uzun dönemli sağ kalım oranlarının yüzde 80’e kadar yükselebildiğini vurgulayan Prof. Dr. Turhal, “Bu çalışma New York Mount Sinai Hastanesi’nden Dr. Henschke tarafından rapor edildi” dedi.
  • Dikkat! Sigara kanser riskini artırıyor! "Yılda bir tomografi çektirmeli"

    ERKEN TANIYLA 20 YILLIK SAĞ KALIM ORANI YÜZDE 80

     

    Gerçekleştirilen bu çalışmada Uluslararası Erken Akciğer Kanseri Aksiyon Programı’na katılan 87.416 hastanın sağ kalım durumunun gözden geçirildiğini belirten Prof. Dr. Turhal, “Bu hastalardan 1.285 katılımcının kanseri tarama sonucu saptandı ve yüzde 83’ünde akciğer kanseri birinci evrede idi.
  • Dikkat! Sigara kanser riskini artırıyor! "Yılda bir tomografi çektirmeli"

    Bu hastaların 20 yıllık sağ kalım oranları da yüzde 80 idi. Özet olarak bu çalışmada tomografi ile akciğer kanseri taraması önerilen hasta grubu, ki bu hastalar 50-80 yaş arası ve 20 paket/yıl sigara öyküsü olan ve son 15 yıla kadar sigara içen kişilerdir, akciğer kanserinin büyük oranda birinci evrede yakalandığı ve bu hastaların yüksek oranda sağ kaldıkları gösterilmiş oldu” şeklinde konuştu.

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