Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündemDİKKAT! Son dakika haber! Meteoroloji uyardı! Batı'da güneş, doğuda sağanak var
ABONE OL

Batı'da güneş, doğuda sağanak var

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Balkanlar üzerinden gelen sağanak yağışlı hava iç ve doğu bölgelerde etkisini sürdürüyor. Ege Bölgesi'nde poyraz etkili olurken, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve doğu Karadeniz sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimler azalacağı tahmin ediliyor

hava durumu
HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırıkkale, ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı

İZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika Corona virüste gelişme... "Biz önce grip sandık!" Her şey cenazede başladı! - Haberler
GÜNDEM"Biz önce grip sandık!" Her şey cenazede başladı!
SON DAKİKA! Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem - HABERLER
GÜNDEMManisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Bakan Ziya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması
GÜNDEMZiya Selçuk'tan yaz tatili açıklaması
SON DAKİKA - İstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu: 6 gözaltı - HABERLER
GÜNDEMİstanbul ve Kırklareli'de fuhuş operasyonu
SON DAKİKA' Bakan Selçuk'tan yaşlı ve engellilere özel bakım evleri müjdesi - HABERLER
GÜNDEMBakan Selçuk'tan yaşlı ve engellilere müjde
Muğla'da açık kahvehaneye baskın
GÜNDEMMuğla'da açık kahvehaneye baskın
Teorik eğitimlere uzaktan eğitim düzenlemesi Resmi Gazete'de
GÜNDEMTeorik eğitimlere uzaktan eğitim düzenlemesi
SON DAKİKA! Alattin Çakıcı cezaevinden tahliye edildi! Alattin Çakıcı'nın suçu neydi?
GÜNDEMAlattin Çakıcı tahliye edildi
Balıkesir'de koronavirüs nedeniyle 4 apartman karantinaya alındı
GÜNDEMBalıkesir'de koronavirüs nedeniyle 4 apartman ...
Rize'de resepsiyon görevlisi kadın silahla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEMÖnce kurşun yağdırdı, sonra bıçaklayarak öldürdü!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X