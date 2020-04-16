Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırıkkale, ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
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