Karlı yollarda güvenli araç kullanma teknikleri neler? 0:00 / 0:00

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Kar yağışı tüm yurtta etkisini gösteriyor. Bununla birlikte trafikte kaza sayıları da arttı. Peki karlı havada nasıl güvenli araç kullanılır, uzmanlar anlattı.

İleri sürüş teknikleri uzmanı Ender Kozlu, Habertürk'ten Mahir Kılıç'a yağışlı havalarda kazalardan kaçınmanın püf noktalarını anlattı. "Öncelikle sürücüler sabit hızla gitmeye özen gösterecek. İkincisi ani tepkimelerden kaçınacak, sert fren sert direksiyon hareketleri yapmayacak" dedi.

VİRAJLARA DİKKAT

Ender Kozlu, virajlara dikkat çekti. "Mümkün mertebe virajda sert fren yapmayacak. Bunlar aracın ağırlık transferini değiştiren, lastiklerin tutunmasını en aza indiren, aracın kaymasına sebebiyet veren etkenler" dedi. Ve virajlarda aracın arkasının savrulduğu anlarda gidilmek istenen tarafa değil, savrulmanın olduğu tarafa direksiyonun çevrilmesi gerektiğini söyledi.

"AQUAPLANİNG"

Yağışlı havalarda kazalara neden olan en önemli etkenlerden birisi de su birikintileri. Ender Kozlu'ya göre, küçük de olsa su birikintileri aracın asfalt ile bağlantısını keser. "Aquaplaning" olarak adlandırılan bu olay yaşanır. Su birikintisine girmeden görüş mesafesinin azalması ihtimaline karşın sileceklerin çalıştırılması gerektiğini belirten Kozlu, "Su birikintisine girmeden frene basılıp, birikinti içinde vites hazırlığı yapıp yola devam etmek gerekiyor. Birikintiden sabit hızla geçtikten sonra uygun hızla devam edeceğiz. Suda ekstra gaz verirsek araba kayar" dedi.

"BUZLU ZEMİNDE RAMPADAN KAÇININ"

Buzlu zeminde sürücülerin düşük hızla gitmesi gerektiğinin altını çizen, Ender Kozlu, aksi takdirde fren mesafesinin mevcut hızın birkaç katı olacağına dikkat çekti.

İleri sürüş teknikleri uzmanı, güzergahın da buzlu zeminde önemli olduğunu belirtti. "Buzlu zeminlerde gidecekleri güzergahı tayin etsinler. Dik rampalar yokuşlar varsa bunları kullanmasınlar. Ama düz zeminde hızınızı muhafaza ederek minimal süratlerde durabilme kabiliyetiniz var" dedi.

YENER GÜLÜNAY: DAHA ERKEN VE YUMUŞAK FREN

GÜSEM İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Yener Gülünay da karlı havada güvenli araç kullanma tekniklerini anlattı.

Gülünay, öncelikli olarak, "Gaza hafif basılmalı ve düşük devirde vites büyütülmelidir. Frene daha erken ve yumuşak basılmalıdır" tüyosunu verdi.

Karlı havada aracı kaydıran en temel yanlışın direksiyonu sert ve fazla çevirmek olduğunu vurgulayan Gülünay, "Öncelik aracı düz doğrultuda durdurabilmek olmalıdır. Duramayacağınız bir durumda ise ABS olan bir araçta frene basmaya devam ederken, direksiyon hafif çevrilerek manevra yapılmalıdır. ABS fren sistemi yoksa fren bırakılarak ve direksiyon hafif çevrilerek manevra yapılabilir" diye konuştu.

Buzlu yollara dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yener Gülünay, "Buz tutabilecek yol kesimleri önceden belirlenmeli ve hız en aza düşürülmelidir. Buzda; direksiyon, gaz, fren ve debriyajın bırakılması gibi tüm hareketler çok yumuşak yapılmalıdır" bilgilerini verdi.

YOKUŞ İNER-ÇIKARKEN DİKKAT!

Yener Gülünay, yokuş iner ve çıkarken dikkat edilmesi gereken hususları şöyle sıraladı:

"Yokuş çıkarken hızlanarak yaklaşmak, patinajı önlemek için motor torkunun az olduğu üst viteste-düşük devirde olmak gerekir. İnerken ise aracı hızlandırmamak için çok hafif frenle ve el freni arka lastiği kilitlemeden, bir-iki kademe çekili olacak şekilde inilmelidir. Arka kaymaya başlarsa fren bırakılıp, aracın düzelmesini sağlamak için direksiyona kontra vermek gerekir."

TAKİP MESAFESİ ÖNEMLİ

"Ani yavaşlama ve sert direksiyon hareketleri yapılmaması gerekir. Bu nedenle karlı ve buzlu yollarda hız düşürülmeli" diyen Gülünay, "Normalde 2 sn olan takip mesafesi zeminin kayganlığına bağlı olarak en az 4-5 saniyeye kadar çıkarılmalıdır. Yani öndeki aracın geçtiği noktaya 4 sn sonra gelindiğinde, öndeki araç 4 sn takip mesafesinde izleniyor demektir" dedi.