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        Haberler Yaşam Dikkatine güvenen herkes buraya! Resimlerde farklı olanı bulabilir misiniz?

        Dikkatine güvenen herkes buraya! Resimlerde farklı olanı bulabilir misiniz?

        Dikkat testlerini seven biriyseniz bu test oldukça hoşunuza gidecek. Her bir resimde farklı bir detay var. Eğer dikkatli biriyseniz çözmeniz sadece saniyeler alacak! İşte, detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 18.08.2023 - 14:32
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        Gizli bir yerde çalışan bir kadın var, gördünüz mü? Cevap sonraki sayfada.

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        Hangi kaktüs farklı? Cevap sonraki sayfada.

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        Bu bebeklerden birinin yanakları kırmızı değil! Cevap sonraki sayfada.

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        Hangi çiçek farklı? Cevap sonraki sayfada.

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        Burada farklı bir emoji var! Cevap sonraki sayfada.

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        Bir dinozor diğerlerinden farklı ama hangisi? Cevap sonraki sayfada.

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        Bir yonca üç yapraklı! Cevap sonraki sayfada.

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        Bu horozlardan bir tanesi kırmızı şapkasını kaybetti! Cevap sonraki sayfada.

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        Kaynak: BrightSide

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