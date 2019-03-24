Dikkatsiz sürücü trafiği birbirine kattı

Ankara istikametinden gelip Erzincan yönüne gitmekte olan bir araç yoldan çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak takla attı.









Devrilen direk ise yoldan geçmekte olan iki aracın üzerine düştü. Yüksek araçlar için yol yaklaşık 1 saat ulaşıma kapandı. Beklenen vinç gecikince direği polisler ve vatandaşlar beden gücü ile kaldırdı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.