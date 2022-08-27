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Haberler Magazin Dila Tarkan anne oldu - Magazin haberleri
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Dila Tarkan anne oldu

Geçtiğimiz mart ayında Dağhan Doğruer ile nikah masasına oturan Dila Tarkan, anne oldu. Çift, ilk bebeklerini kucaklarına aldı

Dila Tarkan anne oldu - Magazin haberleri
Dila Tarkan anne oldu
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Dila Tarkan, beş ay önce sevgilisi Dağhan Doğruer'den evlilik teklifi almış, kısa süre sonra da aile arasında gerçekleşen bir törenle nişanlanmıştı. Çift, ardından Yunanistan'ın Atina şehrinde aile üyeleri ve dostlarının katıldığı sade bir kutlama ile dünyaevine girmişti.

ANNE OLDU

Sekiz aylık hamile olan ve yaz tatili için eşiyle birlikte Yunan Adaları'na giden Dila Tarkan'dan müjdeli haber geldi. Bebek erken davranınca apar topar Türkiye'ye dönen Tarkan, anne oldu. Çiftin ilk çocukları dünyaya geldi.

"ERKEN GELMEYE KARAR VERDİ"

Mutlu haberi sosyetik güzelin kardeşi Sima Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Hastane odasında verdikleri pozu Instagram'dan yayınlayan Tarkan, gönderisine, "Yunan Adaları'ndan acil dönüş yapıldı çünkü bebişimiz sürpriz bir şekilde erken gelmeye karar verdi. Diloş da bebiş de çok iyiler. Mutluluktan uçuyoruz." dedi.

Fotoğraflar: Instagram

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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