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Dilan Çiçek Deniz'e 'Yılın Kadın Marka Yüzü' ödülü

SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Alev Alev'in Rüya'sı Dilan Çiçek Deniz, Serenay Sarıkaya ve Bensu Soral ile yarıştığı kategoride halkın oylarıyla 'Yılın Kadın Marka Yüzü' ödülünün sahibi oldu

Dilan Çiçek Deniz'e 'Yılın Kadın Marka Yüzü' ödülü - Magazin haberleri
Dilan'a 'Yılın Kadın Marka Yüzü' ödülü
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HABERTURK.COM

Yıl içinde itibarını en çok artıran markalar çarşamba akşamı yapılan dijital törenle açıklandı. Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliğiyle düzenlenen ‘The ONE Awards’ Bütünleşik Pazarlama Ödüllerinde Dilan Çiçek Deniz halk oyuyla ‘Yılın Kadın Marka Yüzü’ seçildi.

50’ye yakın kategoride gerçekleştirilen “İtibar ve Marka Değer Performans Ölçümü”nde saha araştırması 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilerek yıl içinde itibarını en çok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşları belirlendi.

Dilan Çiçek Deniz’in seçildiği kadın marka yüzü kategorisinde diğer adaylar Serenay Sarıkaya ve Bensu Soral’dı.

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