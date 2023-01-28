Dilan Çiçek Deniz: Hayatımda kimse yok

'KAVGA ETTİLER' İDDİASI



İddiaya göre; ünlü çift arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy’de bir mekanda eğlenirken tartışma yaşamış ve bir türlü sakinleşmeyen ikilinin kül tablasını yere fırlattığı öne sürülmüştü.



Dilan Çiçek Deniz, "Aşık olunca nasıl bir Dilan oluyorsun? Ve sence ideal aşk nasıl olmalı?" sorusuna şu yanıtı vermişti:



Çok ama çok mutlu bir versiyonum oluyor. Aşkı ideal olarak tanımlayıp, mükemmelize etme fikri bile iki tarafı da strese sokan bir şey. Her bireyin algıladığı ve deneyimlediği idealar dünyası ile gerçek arasında çok fark var. Bu iki bambaşka dünyayı ortak bir dünya haline getirmek epey zahmetli fakat bir o kadar da kıymetli. O yüzden güzel ve ince ruhlarla karşılaşınca, gerçekten yaşanan bir his olduğunu söyleyebilirim.