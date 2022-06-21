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Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan birinci yıl dönümü kutlaması

Dünyaevine girmeye hazırlanan Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, birlikteliklerinin birinci yıl dönümlerini duygusal bir paylaşımla kutladı. Ünlü oyuncu, "Seni gerçekten derinden seviyorum. Ölmeden önce bilmeni istedim" derken, Saevarsson da "Sonsuzluğa ve ötesine..." ifadelerini kullandı

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  • Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan birinci yıl dönümü kutlaması

    Oyuncu Dilan Çiçek Deniz ve İzlandalı yönetmen Thor Saevarsson, birlikteliklerinde bir yılı geride bıraktı.
  • Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan birinci yıl dönümü kutlaması

    Objektif karşısında poz veren çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla yıl dönümlerini kutladı.
  • Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan birinci yıl dönümü kutlaması

    "SENİ DERİNDEN SEVİYORUM"

    Deniz, sevgilisine "Canımın yarısı ile birinci yıl dönümümüz... Seni gerçekten derinden seviyorum. Ölmeden önce bilmeni istedim." sözleriyle seslendi.
  • Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan birinci yıl dönümü kutlaması

    Saevarsson da gönderisinde, "Bir yıl ve devam ediyor. Sonsuzluğa ve ötesine..." ifadelerine yer verdi. Çiftin paylaşımları, kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.
  • Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan birinci yıl dönümü kutlaması

    "EVET' DEDİM!"

    Öte yandan Thor Saevarsson, geçtiğimiz yıl aralık ayında Dilan Çiçek Deniz'e, Boğaz'da evlenme teklifinde bulunmuştu.

    Sevgilisine "Evet!" yanıtını veren ve mutluluğunu takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmeyen Deniz, bu fotoğrafına, "Evet' dedim!" notunu düşmüştü. Hayranları ise oyuncunun tektaşını sergilediği gönderiye, "Mutluluklar!" yorumları yağdırmıştı.
  • Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan birinci yıl dönümü kutlaması

    "HALA ŞOKTAYIM!"

    Ardından Arnavutköy'deki bir mekanda kutlama yemeği gerçekleştiren çiftten Deniz, "Çok hazırlıksız yakalandım. Çok mutluyum, hala şoktayım. Köprü üstünde evlilik teklifi yapmasının nedeni; benim Asya'da, onun Avrupa'da olması. Onun için böyle bir sürpriz yapmış." şeklinde konuşmuştu.
  • Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan birinci yıl dönümü kutlaması

    "KIZ İSTEME TÖRENİ OLMANISINI İSTİYORUM"

    27 yaşındaki oyuncu, "Kız isteme töreni olmasını istiyorum. Thor, tuzlu kahve içecek." demişti.

    Gelin gideceği İzlanda'yı da anlatan Deniz, "Hiç ağacın olmadığı bir yer. Hava sürekli soğuk olmasına rağmen hep dondurma yeniyor ve sürekli havuza giriliyor." şeklinde konuşmuştu.
  • Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan birinci yıl dönümü kutlaması

    "DÜĞÜNLE İLGİLİ ÇOK HAYALİM YOKMUŞ!"

    Dilan Çiçek Deniz, daha önce de Thor Saevarsson ile ilişkisi hakkında, "Her şey çok iyi gidiyor. Onun da kendi işleri var. Umarım ileriki bir zamanda birlikte bir projede yer alırız." ifadelerini kullanmıştı.

    Deniz, basın mensuplarının, "Düğününüzle alakalı hayalleriniz var mı? Nasıl olacak?" sorularına ise, "Galiba o kadar çok yokmuş... Henüz hiçbir şey planlayamadık. Umarım yakında her şeyi planlayacağız. Şu an için hiçbir şey yok." cevabını vermişti.
  • Dilan Çiçek Deniz ile Thor Saevarsson'dan birinci yıl dönümü kutlaması

    ÜÇ ÇOCUK BABASI

    Ayrıca 37 yaşındaki İzlandalı yönetmenin ayrıldığı eşinden üç çocuğu var. Saevarsson, hem reklam filmi çalışmaları hem de Dilan Çiçek Deniz’le görüşmek için son dönemde sık sık Türkiye’ye geliyor.

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