New York Fashion Week’te, yeni koleksiyon davetinde, dünyaca ünlü starları ağırlayan markanın kurucusu ve tasarımcısı Valerie Messika, Dilan Çiçek Deniz’i özel olarak Paris’e davet etti.

YURT DIŞINDA YENİ PROJELER

Paris'te bulunan mağazada bir araya gelen Dilan Çiçek Deniz ve Valerie Messika koleksiyona ait parçaları birlikte incelediler. Dilan Çiçek Deniz üretim merkezini gezerek, mücevher eğitimine katıldı.

Valerie Messika bir alışveriş merkezinde bulunan mağazasının satışlarından çok memnun olduğunu, Türkiye'ye yönelik hedeflerini büyüttüklerini, Dilan Çiçek Deniz'i çok başarılı bulduklarını,Türkiye'de ve yurt dışında özel projeler planladıklarını ilettiler.

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