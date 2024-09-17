Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Dilan Çıtak ile kabin memuru karakolluk oldu - Magazin haberleri

        Dilan Çıtak karakolluk oldu

        THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kedisi için kendisini uyaran kabin memuru ile karakolluk oldu. Çıtak'ın, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 16:40 Güncelleme: 17.09.2024 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Olay, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında meydana geldi. İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’dan İstanbul’a gelen THY uçağına bindi.

        2

        Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak'a ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.

        3

        Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Çıtak'ı kediyi pusete koyması konusunda uyardı.

        4

        İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı.

        5

        THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu.

        6

        Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.

        7

        DHA'nın aktardığı detaya göre; Dilan Çıtak'ın, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi.

        #dilan çıtak
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin’i kim, neden öldürdü?
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        Tutuklanan yenge Hediye Güran'a toplantı ve ilişki sorusu!
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        17 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Zamda şampiyonluğa hızda ve yatırımda kümeye oynuyorlar
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Uzmanı bölge bölge açıkladı! Bu hafta hava nasıl olacak?
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        Sütte yüzde 23 zam talebi
        İtalya'da evlendiler
        İtalya'da evlendiler
        Kamyonda hidrojen devri
        Kamyonda hidrojen devri
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Okan Buruk'tan zorunlu rotasyon!
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        Markette omuz atma cinayeti davasında tutuklu sanık kalmadı
        İdil Bilgen yabancı basında
        İdil Bilgen yabancı basında
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Buruk'tan kart ve F.Bahçe konuşması!
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Görenler okul ve kamu binası sandı: Gerçek çok farklı çıktı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Sahnede telefonlu saldırıya uğradı
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Fransa'yı sarsan tecavüz davasında zanlı ilk kez konuştu
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        Cep telefonu numaraları neden 10 haneli?
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        ABD'li devden altın fiyatı tahmini
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!
        Panathinaikos taraftarından skandal pankart!