Dilan Çıtak karakolluk oldu
THY'nin Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta bulunan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kedisi için kendisini uyaran kabin memuru ile karakolluk oldu. Çıtak'ın, havayolu şirketi tarafından kara listeye alındığı öğrenildi
Olay, dün gece Türk Hava Yolları'nın (THY) Bodrum - İstanbul seferini yapan uçağında meydana geldi. İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak, Bodrum’dan İstanbul’a gelen THY uçağına bindi.
Uçak İstanbul hava sahasına yaklaştığı sırada Dilan Çıtak'a ait olduğu öğrenilen kedi miyavlamaya başladı. Bunun üzerine Tatlıses, kediyi pusetten çıkarıp kucağına aldı.
Uçağın İstanbul Havalimanı’na iniş için alçaldığı sırada kabin memuru Çıtak'ı kediyi pusete koyması konusunda uyardı.
İkili arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay nedeniyle pilot uçağa polis ekiplerini çağırdı.
THY kabin memuru, kendisine saldıran Dilan Çıtak’tan şikâyetçi oldu.
Taraflar polis eşliğinde karakola götürüldü. Dilan Çıtak burada verdiği ifadenin ardından havalimanından ayrıldı.