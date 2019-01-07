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"BABAMIN YOKLUĞU HİSSEDİLİYORDU"

Çıtak, "Babanız İbrahim Tatlıses, İbo Show programı ile tekrar ekranlara dönüyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Babam ekranlara dönmek için geç bile kaldı. Onun yokluğu hissediliyordu bence. Onun sayesinde bir sürü isim çıktı piyasaya. Ekranlara döndüğü için çok mutluyum" dedi.