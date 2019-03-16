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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Kronik rahatsızlıklarından dolayı kaybettiği köpeği Marcus'un acısını hala içinde hisseden Dilan Çıtak önceki gün aynı cins bir köpeği gezdiren bayanla uzun süre sohbet etti.