Dilan Polat akıl hastanesine mi yatırılacak?
Kara para aklama soruşturmasından tutuklu bulunan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu raporu ortaya çıktı. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Adli Psikiyatri servisine yatırılacağı iddia edilen Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurumu'ndan alınan raporunda "Tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.
Kara para aklamak suçundan tutuklanan ve Silivri Cezaevi'ne gönderilen sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurulu raporu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı.
Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca hazırlanan raporda, Dilan Polat'la ilgili olarak, "Tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yapılan soruşturma kapsamında, 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat burada sinir krizi geçirerek kendine zarar vermiş ve 20 Mayıs tarihinde Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmişti.
Polat, yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine gönderilmişti.
Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Dairesi uzmanlarınca Dilan Polat’ın cezaevi koşullarında bulunmasının sağlık durumu açısından tehlike arz edip etmediği, tıbbi açıdan cezaevi koşulları altında bulunmasında sakınca olup olmadığı konusunda rapor hazırlanacaktı.
Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas kurulunda hazırlanan 20 Mayıs 2024 tarihli raporda, 5275 sayılı kanunun 16/1 ve 5237 sayılı kanunun 57. maddesince koruma ve tedavi altına alınmasının uygun olduğu, koruma ve tedavi altına alınması sonrası ilgili sağlık kurulunca hastalığının klinik remisyonu (İyilik hali) girdiğine karar verilerek taburcu edildiği, önerilen tedavi ve poliklinik kontrolleri sağlanarak cezaevi şartlarında infazına devam edilebileceğine oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat, "Neden tahliye kararı uygulanmıyor" diyerek sinir krizi geçirmiş ve kendine zarar vermişti.
Vücudunda kesikler ve morluklar oluşan Dilan Polat'ın tedavisinin cezaevinde yapıldığı öğrenilmişti.
Bugün de Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne gönderileceği ve burada tedavi edileceği iddia edilmişti. Ancak Adli Tıp Kurumu raporunda Polat'ın rahatsızlığının cezaevinde kalmasına herhangi bir engel teşkil etmediği belirtilerek burada kalmaya devam edeceği kaydedildi.