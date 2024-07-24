Dilan Polat'ın mahkemeye yaptığı tahliye talebi reddedildi

Habertürk'ten Halil Sadri Yılmaz'ın haberine göre kara para akladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında dava açılmış ve 40'ar yıla kadar hapis istemiyle ceza davası açılmıştı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Dava açıklandıktan sonra yeni bir gelişme yaşanmıştı. Detaylı bir MASAK raporunda Dilan Polat'ın kara para akladığına dair delil bulunmadığı vurgulanıyordu. Dilan Polat bu rapora dayanarak mahkemeye başvurmuştu. Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi söz konusu itirazı değerlendirdi. Tahliye talebini reddederek Dilan Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.