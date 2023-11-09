Dilan Polat'ın şarkısına veto! Spotify ve Apple Music'ten kaldırıldı!
Kara para aklamak, vergi kaçırmak, örgüt kurmak suçlamalarıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile birlikte 12 kişi tutuklanarak cezaevine girdi. Fenomen isme bir veto da Spotify ile Apple Music'ten geldi. Platformlar Dilan Polat'ın "Enerci" şarkısını kaldırdı.
Dilan Polat ve Engin Polat çifti hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, Polat çiftinin yanı sıra 12 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polat'a bir kötü haber de Spotify ve Apple Music'ten geldi.
Dilan Polat, şirketlere para giriş çıkışıyla eşi Engin Polat'ın ve muhasebecilerinin ilgilendiğini söylemiş ve ağlayarak sadece reklam yüzü olduğunu belirtmişti.
Yaşananların ardından cezaevinde bulunan Dilan Polat'a bu sefer kötü haber Spotify ve Apple Music'ten geldi. Fenomen ismin "Enerci" şarkısı platformlardan kaldırıldı.
Dilan Polat'ın geçtiğimiz aylarda yayınlanan "Enerci" şarkısı YouTube'da yaklaşık 100 milyon görüntülenmeye ulaşmıştı.
İşte klipten görüntüler...