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        Haberler Gündem Dilan Polat olayı nedir? Engin Polat ve Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor?

        Hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat kimdir, kaç yaşında ve mesleği nedir?

        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, Dilan Polat - Engin Polat çifti ve diğer şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı bildirildi. Bu son dakika gelişmesinin ardından, "Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği nedir?" sorularının yanıtı merak konusu oldu. Hatırlanacağı gibi, Polat çifti ile ilgili çeşitli iddialar bulunurken Dilan Polat, özellikle geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Peki, Dilan Polat kimdir? İşte detaylar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.10.2023 - 13:50 Güncelleme: 23.10.2023 - 13:50
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        İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına el konulduğu ve yurt dışına çıkışlarının yasaklandığı kamuoyuna duyuruldu. Anadolu Ajansı tarafından duyurulan bu son dakika gelişmesinin ardından Engin Polat ve Dilan Polat ile ilgili araştırmalar da artış gösterdi. Hatırlanacağı üzere, Dilan Polat ve Engin Polat çifti ile ilgili bir süredir çeşitli iddialar bulunuyor. Polat çifti ve diğer şüpheliler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı bu açıklama sonrasında "Dilan Polat kimdir, kaç yaşında, aslen nereli ve ne iş yapıyor?" sorularına da yanıt aranmaya başlandı. İşte Dilan Polat ile ilgili son gelişmeler ve hakkında soruşturma başlatılan Dilan Polat'ın hayatı...

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        DİLAN POLAT KİMDİR?

        Dilan Polat, 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Hayatına İstanbul'da devam eden Dilan Polat, Engin Polat ile evli ve iki çocuk annesidir.

        İş hayatına doğum fotoğrafçılığı ile başlamış ve birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yapmıştır. 2017'de Dilan Polat güzellik merkezlerini kullanmıştır.

        İş hayatının yanı sıra sosyal medya fenomeni olarak da bilinen Dilan Polat, Instagram hesabında 7 milyon takipçiye sahiptir. Polat, geçtiğimiz günlerde "dilanpolat" isimli Instagram hesabını kapatmıştır.

        Fotoğraf: Instagram

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        ENGİN POLAT KİMDİR?

        Engin Polat, 3 Haziran 1988 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dilan Polat ile evlidir ve bu evlilikten 2 çocuğu bulunmaktadır.

        Engin Polat'ın hayatı ile ilgili detaylı bilgi bulunmasa da Polat'ın medikal işinde faaliyet gösteren bir şirketin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı olduğu bilinmektedir.

        Fotoğraf: İHA

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        POLAT ÇİFTİ İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        AA'da yer habere göre İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Engin Polat ve Dilan Polat ile diğer şüpheliler hakkında ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

        Açıklamada, şüpheliler hakkında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından işlem yapıldığı aktarıldı.

        Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konularak dosya hakkında kısıtlılık kararı verildiği bildirildi.

        Fotoğraf: İHA

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        DAHA ÖNCE NELER OLMUŞTU?

        DHA'nın 13 Ekim'de duyurduğu habere göre, son günlerde iş yerlerine yapılan silahlı saldırılarla gündeme gelen ve haklarında vergi kaçırma iddiaları bulunan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

        Ayrıca birinci ve ikinci derece akrabalarının da mal varlıklarına el konuldu. Haklarında yurt dışı çıkış yasağı da konulan çift hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da ortaya çıkmıştı. Raporda, şirketler arasında şaibeli ilişkiler bulunduğu ve naylon fatura keserek vergi matrahının azaltılmaya çalışıldığı da belirtilmişti.

        Fotoğraf: DHA

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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