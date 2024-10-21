Dilan Polat ve kardeşine soruşturma

Dilan Polat ve kardeşine "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma Yargılandıkları davada tahliye edilen Polat çifti ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre savcılık Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu'nun sosyal medyada yayınlanan bir eğlence mekanında çekilen görüntülerine ilişkin harekete geçti ve 2 kardeş hakkında "hayasızca hareketler" suçundan resen soruşturma başlattı

Anadolu Ajansı Giriş: 21.10.2024 - 13:04 Güncelleme: 21.10.2024 - 13:04 facebook

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