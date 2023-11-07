Haberler Magazin Dilan Polat’ın cezaevindeki ilk günü! O isteği reddedildi!

Dilan Polat'ın cezaevindeki ilk günü! O isteği reddedildi! Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklanırken, 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürüldü. Dilan Polat'ın ilk gününün nasıl geçtiği ortaya çıktı! Habertürk Giriş: 07.11.2023 - 10:10 Güncelleme: 07.11.2023 - 10:10 facebook

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Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne götürüldü. Dilan Polat cezaevindeki ilk gününde fenalaşarak revire kaldırıldı. Polat'ın isteği de cezaevi yönetimi tarafından reddedildi.

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Şatafatlı hayatıyla dikkat çeken Dilan Polat iddialara göre işlemlerinin ardından geçici koğuşa kaldırıldı ve yemek yemediği için tansiyonu düşerek revire kaldırıldı.